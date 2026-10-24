Nächtliches Feuer

Brand in Vereinsheim verursacht rund 100.000 Euro Schaden

In einem mehrstöckigen Gebäude bricht in der Nacht ein Feuer aus. Mehrere Menschen retten sich ins Freie - einer von ihnen wird von den Flammen verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Angaben nach eine Ausdehnung der Flammen verhindern. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr konnte den Angaben nach eine Ausdehnung der Flammen verhindern. (Symbolbild)

Baienfurt (dpa/lsw) - Bei einem Gebäudebrand in Baienfurt (Landkreis Ravensburg) ist in der Nacht ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein Mensch erlitt leichte Verbrennungen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache in den Räumlichkeiten eines Dartvereins aus. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen demnach Flammen aus dem Obergeschoss des mehrstöckigen Gebäudes, das rein gewerblich genutzt wird.

Mehrere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch in den Vereinsräumen und retteten sich ins Freie. Der Feuerwehr gelang es den Angaben nach, eine Ausdehnung der Flammen zu verhindern. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache.

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