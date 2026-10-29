Feuer zerstört Dachstuhl - 100.000 Euro Schaden
Ein Rauchmelder schlägt nachts im Landkreis Schwäbisch Hall Alarm: In einem Einfamilienhaus steht der Dachstuhl in Flammen. Der Schaden ist enorm.
Mainhardt (dpa/lsw) - Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Mainhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) hat in der Nacht einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Das Feuer ging nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt am Kamin aus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.
Demnach löste ein Rauchmelder aus, woraufhin die Feuerwehr verständigt wurde. Der Dachstuhl des Hauses brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Ob das Einfamilienhaus nach dem Brand noch bewohnbar ist, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt weiter zur Ursache des Feuers.