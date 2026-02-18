Brand in Wiesbaden – E-Bike-Akku könnte Auslöser sein
Zwei Leichtverletzte, 250.000 Euro Schaden und ein ausgebranntes Dachgeschoss: Nach einem Feuer in Wiesbaden sind mehrere Wohnungen unbewohnbar.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen ambulant in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 250.000 Euro.
Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am Dienstagabend im Stadtteil Mainz-Kostheim durch einen E-Bike-Akku ausgelöst worden. Die Anwohner sollen mehrere explosionsartige Geräusche gehört haben. Den Angaben nach rettete die Feuerwehr drei Menschen über einen Balkon.
Das Dachgeschoss und die betroffene Wohnung brannten komplett aus, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die beiden darunter liegenden Wohnungen seien wegen des eingesetzten Löschwassers nicht bewohnbar.