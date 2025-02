Brand in Wohngebäude - ein schwer verletzter Mensch

Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - Vier Menschen sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei einem Gebäudebrand in Geislingen (Kreis Göppingen) verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte einen Schwerverletzten in eine Klinik. Drei weitere Menschen zogen sich leichte Brandverletzungen zu, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Feuerwehr rettete die vier von einem Balkon. Die Brandursache und die Schadenshöhe blieben zunächst unklar.