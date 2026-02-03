81-Jährige nach Brand tot entdeckt - Kind leicht verletzt

Weinheim (dpa/lsw) - Beim Löschen eines Brandes in einer Wohnung in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Feuerwehr eine tote Frau entdeckt. Einsatzkräfte hätten die 81-Jährige noch aus dem Gebäude geholt, der Rettungsdienst habe dann allerdings ihren Tod festgestellt, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Durch aufsteigenden Rauch aus der Erdgeschosswohnung sei ein siebenjähriges Kind in einer darüberliegenden Wohnung leicht verletzt worden.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten das Gebäude selbstständig verlassen können, sagte Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach. Der Rettungsdienst habe alle vorsorglich überprüft. Sie hätten mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Notfallseelsorger würden sich weiterhin um Angehörige und Bewohner kümmern.

Schaden von schätzungsweise mindestens 100.000 Euro

Die Ursache des Feuers ist laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen laufen. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf mindestens 100.000 Euro. Die Brandwohnung sei unbewohnbar.