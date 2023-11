Brandserie an ehemaliger Schule: Sechs Feuer in kurzer Zeit

Wiesbaden (dpa/lhe) - In einer ehemaligen Schule in Wiesbaden hat es zum sechsten Mal innerhalb von wenigen Monaten gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am Montag in einem Klassenzimmer im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Erst vor einer Woche hatte in dem früheren Schulkomplex ein Klassenraum gebrannt. Laut Polizei war es seit Mai der sechste Brand auf dem Gelände. Wie schon bei den Fällen zuvor besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 8000 Euro.