Auf der Autobahn

Bremsbelag durchschlägt Scheibe und trifft Fahrer in Gesicht

Auf der Autobahn wird ein Autofahrer von einem Bremsbelag schwer verletzt. Wie es zu dem ungewöhnlichen Unfall kam und warum die Polizei jetzt um Hinweise bittet.

Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein 53 Jahre alter Auto-Fahrer ist auf der Autobahn 81 bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) von einem Bremsbelag im Gesicht getroffen und schwer verletzt worden. Das Fahrzeugteil habe vermutlich zu einem Lastwagen gehört, teilte die Polizei mit. Es durchschlug die Windschutzscheibe des Autos, prallte zunächst gegen das Lenkrad und anschließend ins Gesicht des Autofahrers.

Der Mann fuhr an der nächsten Ausfahrt raus und bat an einer Tankstelle um Hilfe. Mit seinen schweren Verletzungen kam er ins Krankenhaus. Zunächst blieb unklar, ob das Teil bereits auf der Fahrbahn lag und hochgeschleudert wurde oder ob es kurz zuvor von einem Lastwagen verloren gegangen war. Die Polizei bittet Zeugen zu dem Unfall am Morgen um Hinweise. Der Schaden am Auto des 53-Jährigen wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

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