«Brennen auf dieses Spiel»: Polzin heizt HSV-Fans ein

Hamburg (dpa/lno) - Merlin Polzin vom Hamburger SV hat vor der möglichen Rückkehr in die Fußball-Bundesliga die Fans des Zweitligisten aufgefordert, die Mannschaft in der Partie gegen den SSV Ulm auch in Schwächephasen zu unterstützen. «Die Stadt und alle HSVer brennen auf dieses Spiel», sagte der 34 Jahre alte Trainer vor der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1&Sky).