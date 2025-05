Rückkehr in Bundesliga naht: Der HSV und der letzte Schritt

Hamburg (dpa) - Jetzt bloß nicht die Ruhe verlieren: Der Hamburger SV will nach sieben Jahren Abstinenz am Wochenende die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen. Sechs gescheiterte Versuche, acht Trainer und viele leidvolle Rückschläge später ist alles für die große Party angerichtet. Jetzt muss der Fußball-Zweitligist noch einmal liefern.