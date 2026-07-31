Brennende Heuballen auf Lkw verursachen Flächenbrand
Plötzlich Rauch auf der B315: Ein Lkw-Fahrer stoppt, doch das brennende Heu entfacht einen Flächenbrand.
Eggingen (dpa/lsw) - Ein brennender, mit Heuballen beladener Lastwagen hat auf der Bundesstraße 315 bei Eggingen (Kreis Waldshut) einen Flächenbrand verursacht. Der Fahrer bemerkte unterwegs Rauch, der von seinem Anhänger aufstieg und hielt seinen Lastwagen an einem Feld an. Brennendes Heu sei vom Anhänger heruntergefallen und habe so das Feld und einen angrenzenden Wald entzündet, sagte ein Polizeisprecher.
Das Feuer wurde gelöscht, das Fahrzeug brannte aus. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Bundesstraße war während der Lösch- und Bergungsarbeiten am Donnerstag gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar, ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen, wie es weiter hieß.