Mutmaßliche Brandstiftung

Brennende Mülltonne setzt Fassade von Schule in Brand

Auf dem Gelände einer Schule brennt zunächst eine Mülltonne, kurze Zeit später beschädigen die Flammen auch das Schulgebäude. Wen hat die Polizei in Verdacht?

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem mutmaßlich durch Brandstiftung entstandenen Feuer in Wiesbaden ist die Außenfassade einer Schule beschädigt worden. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, sollen mehrere Jugendliche für den Brand verantwortlich sein. Die Tat ereignete sich demnach bereits am Freitagabend. 

Die Gruppe soll zunächst erfolglos versucht haben, an einer Bushaltestelle Laub in Brand zu setzen. Anschließend hätten sie das Schulgelände betreten und eine Mülltonne in der Nähe des Gebäudes entzündet. Die Flammen hätten schnell auf die Außenfassade des Gebäudes übergegriffen. Zur Höhe des Sachschadens konnte ein Sprecher der Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Jugendlichen seien womöglich in einem Linienbus geflohen, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen.

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