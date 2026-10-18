Brennender Müllcontainer beschädigt Schulhaus

Eberbach (dpa/lsw) - Ein brennende Mülltonne hat an einer Schule in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) einen hohen Schaden verursacht. Es sei ein größerer Müllcontainer gewesen, der am Samstagabend komplett gebrannt habe, erklärte ein Polizeisprecher. Durch die Flammen und den Ruß sei die Fassade des Schulgebäudes in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch hätten sich Rauch und Brandgeruch im Inneren des Schulhauses ausgebreitet.

Wie genau der Qualm in das Gebäude gekommen war, wurde zunächst nicht geklärt. Es sei aber grundsätzlich möglich, dass der Rauch seinen Weg in das Gebäude etwa durch kleine Ritzen oder Lüftungsschächte gefunden habe, erklärte der Sprecher. Die Feuerwehr lüftete das Schulgebäude, nachdem der brennende Container gelöscht worden war.

Die Ermittler schätzten den Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Genaueres müsse nun ein Gutachter feststellen. Er soll bei Tageslicht den Brandort genauer untersuchen. Warum die Mülltonne in Brand geriet, war unklar. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.