Ursache unklar

Brennender Pferdeanhänger setzt mehrere Autos in Brand

Ein Pferdehänger steht in Flammen. Das Feuer breitet sich auf mehrere geparkte Autos in der Straße aus und verursacht einen hohen Schaden.

Es brennt am frühen Samstagmorgen in Mannheim. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Es brennt am frühen Samstagmorgen in Mannheim. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Pferdeanhänger und zwei weitere Autos sind in Mannheim in Brand geraten. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Zunächst brannte nur der Pferdeanhänger, die Flammen griffen dann auf die beiden direkt daneben geparkten Autos über. Ein weiteres Auto wurde teilweise beschädigt. Die Brandursache ist derzeit unklar.

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