Bridges Kammerorchester erhält Binding-Kulturpreis
Musiker aus aller Welt, klassische Klänge und Jazz: Das Bridges Kammerorchester verbindet Kulturen und gewinnt dafür einen hoch dotierten Preis.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Bridges Kammerorchester und seine Dachorganisation «Bridges - Musik verbindet» werden mit dem diesjährigen Binding-Kulturpreis geehrt. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert. Das Orchester wirke in seiner musikalischen Vielfalt, seiner Offenheit und seiner Struktur weit über Frankfurt hinaus, teilte die Bindung-Kulturstiftung zur Begründung mit.
Das vor ungefähr zehn Jahren entstandene Orchester baue auf ungewöhnliche Weise musikalische und kulturelle Brücken. Die etwa 30 Berufsmusikerinnen und -musiker mit und ohne Fluchtgeschichte spielten auch klassische Musik des arabischen und persischen Kulturraumes sowie alle Genres von traditioneller Musik bis zu Jazz. Der Preis wird am 27. Oktober im Frankfurter Rathaus Römer verliehen.
Mit dem Preis würdigt die Binding-Kulturstiftung herausragende kulturelle Leistungen in Frankfurt und Rhein-Main, die über die Region hinaus Anerkennung finden sollen. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an den Künstler und Hochschullehrer Heiner Blum.