Kriminalität

Bruder nach tödlicher Attacke in Kassel festgenommen

Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, seinen Bruder getötet und auf der Flucht weitere Menschen verletzt zu haben. Die Hintergründe der Taten sind laut Polizei noch unklar.

Die genauen Hintergründe der Taten sind laut Polizei noch unklar. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die genauen Hintergründe der Taten sind laut Polizei noch unklar. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 21 Jahre alten Mannes in Kassel ist dessen drei Jahre jüngerer Bruder in einer Kleingartenanlage festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, steht er unter dringendem Tatverdacht, den 21-Jährigen getötet zu haben. Vor seiner Festnahme soll er zudem zwei weitere Männer verletzt haben.

Die Leiche des 21-Jährigen war in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung im Kasseler Stadtteil Waldau entdeckt worden. Angehörige hatten ihn zuvor als vermisst gemeldet. Eine Obduktion bestätigte, dass der Mann durch stumpfe Gewalt mit einem noch unbekannten Tatwerkzeug getötet wurde. Frühzeitig war dessen Bruder ins Visier der Ermittler geraten. Seither hatte die Polizei nach dem 18-Jährigen gesucht.

Zwei weitere Männer verletzt

In der Nacht auf Dienstag schoss der 18-Jährige laut Polizei in der Kleingartenanlage, die sich ebenfalls im Stadtteil Waldau befindet, auf einen 19-Jährigen. Der junge Mann konnte demnach flüchten. Seine Verletzungen seien nicht schwer, hieß es. Er habe das Krankenhaus bereits wieder verlassen können. Die anschließende Großfahndung mit Spezialkräften und einem Polizeihubschrauber führte schließlich zur Festnahme des Verdächtigen.

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Nach der Festnahme des 18-Jährigen wurde den Angaben zufolge in einer anderen Gartenlaube ein weiterer Mann mit Verletzungen aufgefunden, die ihm offenbar ebenfalls von dem Tatverdächtigen zugefügt worden waren. Ob es sich um Schussverletzungen handelt, wird derzeit geprüft. Lebensgefahr soll für den Mann nach bisherigen Informationen der Polizei nicht bestehen. 

Polizei ermittelt zu den Hintergründen

Die genauen Hintergründe und der Ablauf dieser Tat sowie der vorherigen Taten sind laut Mitteilung bislang noch ungeklärt. Der 18-Jährige soll demnach noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei ihm handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Mann aus Kassel mit deutscher Staatszugehörigkeit. Die Ermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei dauern an. Es werden Zeugen gesucht.

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