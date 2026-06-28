Mann in Kassel getötet - Fahndung nach jüngerem Bruder

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 21 Jahre alten Mannes in Kassel steht sein drei Jahre jüngerer Bruder unter dringendem Tatverdacht. Wie das Polizeipräsidium Kassel mitteilte, läuft eine öffentliche Fahndung nach dem 18-Jährigen. Er soll seinen Bruder in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Waldau erschlagen haben. Die Ermittler sprachen von «stumpfer Gewalt mit einem noch unbekannten Tatwerkzeug». Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben.