Verbrechen

Mann in Kassel getötet - Fahndung nach jüngerem Bruder

Nach dem Tod eines 21-Jährigen in Kassel sucht die Polizei öffentlich nach dessen Bruder. Sie warnt davor, den 18-Jährigen selbst anzusprechen.

Der Bruder war tot in der Wohnung im Stadtteil Waldau entdeckt worden. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der Bruder war tot in der Wohnung im Stadtteil Waldau entdeckt worden. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 21 Jahre alten Mannes in Kassel steht sein drei Jahre jüngerer Bruder unter dringendem Tatverdacht. Wie das Polizeipräsidium Kassel mitteilte, läuft eine öffentliche Fahndung nach dem 18-Jährigen. Er soll seinen Bruder in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Waldau erschlagen haben. Die Ermittler sprachen von «stumpfer Gewalt mit einem noch unbekannten Tatwerkzeug». Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben. 

Die Leiche des 21-Jährigen war entdeckt worden, nachdem Angehörige ihn einige Stunden zuvor als vermisst gemeldet hatten, weil sie keinen Kontakt mehr zu ihm aufnehmen konnten. Die Polizei warnte davor, den Verdächtigen anzusprechen, weil er gefährlich sein könnte.

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