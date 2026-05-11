Brückenarbeiten bei Eschborn - Autobahnen betroffen
Autofahrer am Dreieck Eschborn müssen ab Montag mit Einschränkungen rechnen: Betroffen sind die A66 und die A648.
Eschborn (dpa/lhe) - Ab Montag müssen sich Autofahrer beim Dreieck Eschborn auf Behinderungen einstellen. Ursache sind Brückenarbeiten. An der Stelle überquert die A648 die A66. Deswegen wird vom 11. Mai (5.00 Uhr) bis zum 22. Mai (21.00 Uhr) die Anschlussstelle Eschborn/Sossenheim der A66 in Fahrtrichtung Wiesbaden gesperrt, wie die Autobahn GmbH berichtete. Auch auf der A648 sei mit temporären Einschränkungen zu rechnen. Der Verkehr werde unter anderem über die A5 umgeleitet.