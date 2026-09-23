Brückenschaden - Teilstück der A643 bei Wiesbaden gesperrt

Wiesbaden (dpa) - Wegen einer defekten Behelfsbrücke ist ein Teilabschnitt der A643 bei Wiesbaden zwischen der Schiersteiner Brücke und dem Schiersteiner Kreuz kurzfristig gesperrt worden. Betroffen sei die Fahrtrichtung Wiesbaden und Frankfurt zur A66, teilte die Autobahn GmbH West mit.

Der komplette Verkehr aus Richtung Mainz und Bingen werde kurz nach der Schiersteiner Brücke über den Rhein in der Ausfahrt Äppelallee abgeleitet. Von der A66 und Wiesbaden aus in Richtung Mainz und Bingen gebe es keine Einschränkungen. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar.

Verkehr soll während Bauarbeiten weiterlaufen

Am Schiersteiner Kreuz laufen seit mehreren Jahren Bauarbeiten, unter anderem wurde bereits die Schiersteiner Brücke der A643 zwischen Wiesbaden und Mainz erneuert. Während die Hauptbrücke fertig ist, wird am Schiersteiner Kreuz weiter gebaut.

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