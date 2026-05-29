Sperrung der A66 am Schiersteiner Kreuz
Wegen Bauarbeiten am Schiersteiner Kreuz kommt es zu Sperrungen der A66. Pünktlich zum Berufsverkehr am Montag soll aber alles erledigt sein.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten kommt es an diesem Wochenende auf der A66 am Schiersteiner Kreuz zu Einschränkungen. Zwischen Freitagabend (20.00 Uhr) und Samstagmorgen (8.00 Uhr) ist die Autobahn am Autobahnkreuz sogar in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die A643 in Richtung Wiesbaden beziehungsweise Mainz/Bingen ist nicht von den Sperrungen betroffen – aber ihre Zufahrten zur A66.
Fahrtrichtung Frankfurt
- Sperrung von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) zwischen Autobahnkreuz Schierstein und Wiesbaden-Biebrich
- Sperrung der Auffahrten A643 zur A66
- Empfohlene Umleitung: über die A643 in Richtung Mainz/Bingen und dann weiter auf der A60 in Richtung Darmstadt/Frankfurt
Fahrtrichtung Eltville/Rüdesheim
- Sperrung von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Samstagmorgen (8.00 Uhr) am Schiersteiner Kreuz zwischen den Ausfahrten Wiesbaden-Dotzheim und zur A643 in Richtung Mainz/Bingen
- Die Auffahrten von der A643 zur A66 in Richtung Rüdesheim bleiben geöffnet
- Umleitung des Verkehrs über Wiesbaden-Dotzheim (U40) ist ausgeschildert