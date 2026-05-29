Instandsetzung

Sperrung der A66 am Schiersteiner Kreuz

Wegen Bauarbeiten am Schiersteiner Kreuz kommt es zu Sperrungen der A66. Pünktlich zum Berufsverkehr am Montag soll aber alles erledigt sein.

Die A66 wird im Bereich des Schiersteiner Kreuzes für einige Tage in Richtung Rüdesheim gesperrt. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa
Die A66 wird im Bereich des Schiersteiner Kreuzes für einige Tage in Richtung Rüdesheim gesperrt. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) -   Wegen Bauarbeiten kommt es an diesem Wochenende auf der A66 am Schiersteiner Kreuz zu Einschränkungen. Zwischen Freitagabend (20.00 Uhr) und Samstagmorgen (8.00 Uhr) ist die Autobahn am Autobahnkreuz sogar in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die A643 in Richtung Wiesbaden beziehungsweise Mainz/Bingen ist nicht von den Sperrungen betroffen – aber ihre Zufahrten zur A66.

Fahrtrichtung Frankfurt

  • Sperrung von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) zwischen Autobahnkreuz Schierstein und Wiesbaden-Biebrich
  • Sperrung der Auffahrten A643 zur A66
  • Empfohlene Umleitung: über die A643 in Richtung Mainz/Bingen und dann weiter auf der A60 in Richtung Darmstadt/Frankfurt

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Fahrtrichtung Eltville/Rüdesheim

  • Sperrung von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Samstagmorgen (8.00 Uhr) am Schiersteiner Kreuz zwischen den Ausfahrten Wiesbaden-Dotzheim und zur A643 in Richtung Mainz/Bingen
  • Die Auffahrten von der A643 zur A66 in Richtung Rüdesheim bleiben geöffnet
  • Umleitung des Verkehrs über Wiesbaden-Dotzheim (U40) ist ausgeschildert

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sperrungen am Darmstädter Kreuz wegen Bauarbeiten
Autobahnsperrung

Sperrungen am Darmstädter Kreuz wegen Bauarbeiten

Autofahrer müssen an mehreren Wochenenden Umwege einplanen. Welche Autobahnen wann betroffen sind.

06.03.2026

A5: Nächtliche Sperrungen am Autobahnkreuz Walldorf wegen Leitungsarbeiten
Sperrung A5/A6

A5: Nächtliche Sperrungen am Autobahnkreuz Walldorf wegen Leitungsarbeiten

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest setzt in den kommenden Wochen Entwässerungsleitungen am Walldorfer Kreuz instand. Dafür müssen einzelne Überleitungen von der A5 auf die A6 zeitweise gesperrt werden. Um Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmende möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten nachts durchgeführt.

24.11.2025

A66 am Schiersteiner Kreuz tagelang gesperrt
Instandsetzung

A66 am Schiersteiner Kreuz tagelang gesperrt

Wegen Bauarbeiten nahe dem Schiersteiner Kreuz muss die A66 in Richtung Rüdesheim bis voraussichtlich Freitag gesperrt werden. Die Stadt Wiesbaden warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen.

02.12.2024

A66 bei Wiesbaden wegen Bauarbeiten gesperrt
Sanierung

A66 bei Wiesbaden wegen Bauarbeiten gesperrt

Nach einem Fahrbahnschaden vor dem Schiersteiner Kreuz muss die A66 saniert werden. Dafür wird die Fahrbahn in Richtung Frankfurt zwei Tage lang gesperrt.

08.11.2024

Einschränkungen für Lastwagen auf der Vorlandbrücke der A643
Verkehr

Einschränkungen für Lastwagen auf der Vorlandbrücke der A643

Zahlreiche Brücken müssen in Rheinland-Pfalz saniert werden. Die Autobahn GmbH nimmt dafür viele Millionen in die Hand.

13.08.2024