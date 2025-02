BSW-Landeschefin kritisiert US-Militär-Einfluss in Europa

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landeschefin des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), Jessica Tatti, kritisiert die Präsenz des US-Militärs in Deutschland. «Ich möchte nicht, dass die USA hier militärische Basen haben, wo wir nicht selbst entscheiden, was dort passiert und wir dadurch im schlimmsten Fall in einen Krieg hineingezogen werden», sagte Tatti der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.