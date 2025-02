BSW-Landeschefin spricht von fulminantem Ergebnis

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landeschefin des BSW in Baden-Württemberg, Jessica Tatti, sieht in dem Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl ein «fulminantes Ergebnis». «Keine Partei hat es je geschafft, bei der ersten Bundestagswahl in den Bundestag einzuziehen», sagte Tatti der Deutschen Presse-Agentur.