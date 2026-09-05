Buhrufe und Pfiffe: Waldhof verliert gegen Verl

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim schickt sich an, den guten Eindruck vom Saisonstart zu verspielen. Gut eine Woche nach der 2:3-Niederlage beim TSV Havelse verloren die Kurpfälzer vor 8.642 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion auch gegen das bis dahin punktlose Schusslicht SC Verl 0:1 (0:1). Das Tor des Tages für die kaum überzeugenden Ostwestfalen erzielte Tim Heike kurz vor der Pause (44.). Nach dem Schlusspfiff mussten sich die Mannheimer reichlich Pfiffe und Buhrufe anhören.

Der Waldhof war in der ersten Hälfte deutlich spielbestimmend und hatte zahlreiche Chancen zur Führung. Verls Torhüter Timo Schlieck musste mehrfach eingreifen. Einen direkten Freistoß setzte Gonçalo Gregório zudem knapp neben das Tor. Die kalte Dusche für Mannheim folgte kurz vor der Pause quasi aus dem Nichts: Janne Berner kam in abseitsverdächtiger Position an den Ball und legte im Strafraum auf Heike. Waldhofs Torhüter Thijmen Nijhuis war zwar noch am Ball, konnte den Gegentreffer aber nicht verhindern.

Im zweiten Durchgang änderte sich das Spielgeschehen lange kaum. Der Waldhof rannte an und vergab gegen die spielerisch limitierten Gäste etliche Chancen. Immer wieder war dabei Gregório gefährlich. Mit zunehmender Spieldauer wurde Mannheim aber immer ideenloser, kam kaum noch zwingend vor das Verler Tor und kassierte die zweite Niederlage in Serie.