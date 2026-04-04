Verkehr

Bundesstraße wegen schwerem Unfall voll gesperrt

Drei Menschen werden bei einem Unfall auf der B30 am Bodensee verletzt. Noch ist vieles unklar.

Mit einem Hubschrauber wird einer der Verletzten in eine Klinik transportiert. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Mit einem Hubschrauber wird einer der Verletzten in eine Klinik transportiert. (Symbolbild)

Meckenbeuren (dpa/lsw) - Wegen eines schweren Unfalls ist die Bundesstraße 30 zwischen Meckenbeuren (Bodenseekreis) und Ravensburg komplett gesperrt. Laut eines Polizeisprechers wurden drei Menschen verletzt, zwei davon schwer. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen, um einen der Verletzten in eine Klinik zu fliegen. Der Unfallhergang war zunächst unklar.

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