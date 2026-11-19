Sigmaringen/Munster (dpa/lsw) - Die Bundeswehr kehrt an ihren alten Standort nach Sigmaringen (Zollernalbkreis) zurück. Dort wird künftig ein Heimatschutzbataillon stationiert. Insgesamt stellte das Heer acht neue Bataillone in Dienst, um die Bundeswehr schlagkräftiger zu machen. «Wir wollen jeden Tag stärker werden, damit wir Frieden und Freiheit wahren und – wenn gefordert – erfolgreich verteidigen können», sagte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, vor rund 400 Soldaten und Soldatinnen bei einer feierlichen Zeremonie im niedersächsischen Munster. Anders als erwartet war Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nicht bei dem Appell dabei.

Der letzte Soldat knipste im Jahr 2014 das Licht in der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen aus. Bisher befindet sich auf dem Areal der früheren Kaserne noch die Landeserstaufnahmestelle mit zuletzt 300 Menschen. Sie wird um die Hälfte verkleinert, wie eine Sprecherin des Justizministeriums in Stuttgart mitteilte. Bevor die Kaserne geschlossen wurde, gab es in Sigmaringen zwischen 2.500 und 3.000 Dienstposten. Wegen der geplanten Vergrößerung der Bundeswehr hatte das Verteidigungsministerium bereits im Herbst 2025 die Umwandlung ehemaliger Militärstandorte ausgesetzt.

Wo sind die Heimatschutzbataillone stationiert?

Zu den neu in Dienst gestellten militärischen Einheiten gehören sechs Heimatschutzbataillone. Ein Bataillon bringt mehrere Kompanien unter einem gemeinsamen Kommando zusammen. Die Aufgabe des Heimatschutzes ist unter anderem der Schutz von kritischer Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen, Brücken, Bahnlinien, Energieanlagen und digitalen Netzen. In den sechs neuen Bataillonen sollen zahlreiche Reservisten und Reservistinnen Dienst leisten, also Menschen, die einem zivilen Beruf nachgehen.

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Standorte der neuen Bataillone sind Fürstenfeldbruck in Bayern, Sigmaringen in Baden-Württemberg, Münster in Nordrhein-Westfalen, Friedberg in Hessen, Kusel in Rheinland-Pfalz und Trollenhagen in Mecklenburg-Vorpommern. In Munster übernahmen die Bataillonskommandeure ihre Truppenfahnen. Die neuen Verbände sollen in den kommenden Monaten personell und materiell wachsen. Jedes Bataillon soll Hunderte Einsatzkräfte umfassen.

Teile der Brigade Litauen in Dienst gestellt

In Munster wurden zudem noch ausstehende Truppenteile der Brigade Litauen, der Panzerbrigade 45, in Dienst gestellt. Die Panzerbrigade 45 ist fest in Litauen stationiert und soll bis 2027 einsatzfähig sein. Sie soll 4.800 Soldaten und Soldatinnen sowie 200 zivile Beschäftigte umfassen. Die Bundesregierung hatte als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa und die wachsende Bedrohung durch Russland zugesagt, einen gefechtsbereiten Kampfverband in Litauen zu stationieren.