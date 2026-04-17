Übung

Bundeswehr übt mit Kampfhubschraubern

Die Bundeswehr warnt schon mal vor Lärm. In der kommenden Woche gibt es Übungsflüge.

Es werde versucht, das Übungsgebiet stetig zu wechseln. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Es werde versucht, das Übungsgebiet stetig zu wechseln. (Archivbild)

Fritzlar (dpa) - Die Bundeswehr will in der kommenden Woche in Teilen Hessens, Thüringens, Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens Nachtflugübungen mit Kampfhubschraubern üben und warnt vor möglichen Lärmbelastungen. Tiefflugübungen solle es im Raum Alsfeld, Marburg, Korbach, Warburg, Göttingen, Mühlhausen und Bad Hersfeld von Montag bis Donnerstag geben, teilte das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar mit. Es werde versucht, das Übungsgebiet stetig zu wechseln.

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