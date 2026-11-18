Bundeswehr-Unimog kippt - Soldaten verletzt
Zwei Soldaten sind bei Schrozberg in einem Löschfahrzeug der Bundeswehr unterwegs - aber wohl zu rasant. Was dann passiert ist.
Schrozberg (dpa/lsw) - Zwei Soldaten sind bei Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) mit einem Unimog der Bundeswehr umgekippt und leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fuhr der 31 Jahre alte Fahrer wohl zu schnell. Dadurch sei das Löschfahrzeug ins Schlingern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach liegen geblieben. Die Feuerwehr Schrozberg war im Einsatz, die Straße stundenlang gesperrt. Ob die Soldaten auf einer Einsatzfahrt gewesen waren, konnte eine Polizeisprecherin nicht angeben.