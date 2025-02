Mann mit Radlader umgekippt und schwer verletzt

Wald-Michelbach (dpa/lhe) - Mit seinem Radlader ist ein Mann im Landkreis Bergstraße umgekippt und nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Als der 64-jährige Fahrer laut Polizei am Dienstagabend in Wald-Michelbach dem Gegenverkehr Vorfahrt gewähren wollte, stieß er mit seinem Radlader gegen ein geparktes Auto am Straßenrand. Daraufhin sei sein Fahrzeug auf die linke Seite gekippt.