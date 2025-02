Wald-Michelbach: Radlader umgekippt - Fahrer schwerverletzt

Wald-Michelbach. Eine verletzte Person und etwa 30.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich laut Polizeiangaben am Dienstagabend in der Weinheimer Straße in Wald-Michelbach ereignet hat. Der 64-jährige Fahrer einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine (Radlader) befuhr gegen 18.30 Uhr die Weinheimer Straße und kollidierte bei dem Versuch, entgegenkommendem Verkehr Vorfahrt zu gewähren, mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes. Durch den Zusammenstoß kippte der Radlader auf die linke Seite, wodurch der Fahrer nach erster Erkenntnis schwer verletzt wurde und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Der Radlader sowie der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Weinheimer Straße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. (bw)