Bundeswehrgebäude mit Farbe beschmiert – Polizei ermittelt
Wer steckt hinter dem Vorfall beim Bundeswehr-Karrierecenter? Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Was bislang bekannt ist.
Donaueschingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein Gebäude der Bundeswehr mit Farbbeuteln beworfen. Dadurch wurden die Fassade sowie Werbebanner beschmiert, wie die Polizei mitteilte. Die Tat an dem als Karrierecenter erkennbaren Gebäude geschah zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet etwaige Zeugen um Hinweise.