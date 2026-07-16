Bus fährt über Fuß von betrunkenem Radfahrer
Mit drei Promille stürzt ein Radfahrer in Konstanz direkt vor einen Bus. Für den Betroffenen endet der Vorfall im Krankenhaus.
Konstanz (dpa/lsw) - Ein betrunkener Fahrradfahrer ist in Konstanz so unglücklich gestürzt, dass er auf der Straße landete und sein Fuß von einem Linienbus überfahren wurde. Der 60-Jährige fuhr zunächst auf dem Gehweg und wollte über zwei Stufen auf einen parallel verlaufenden Fahrradweg wechseln, wie ein Polizeisprecher sagte.
Doch der Mann stürzte auf die Straße - wo zur selben Zeit der Bus entlangfuhr. Der Busfahrer habe von dem Vorfall nichts mitbekommen und sei zunächst weitergefahren, sagte der Sprecher. Er konnte im Nachhinein festgestellt werden. Der verunglückte Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von drei Promille.