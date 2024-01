Bus fährt unter niedrige Brücke: 200.000 Euro Schaden

Heppenheim (Bergstraße) (dpa/lhe) - In Südhessen ist ein 50 Jahre alter Fahrer mit seinem Bus in eine Unterführung gefahren, die für die Höhe des Busses nicht ausreichte. Dabei entstand am Dach des Fahrzeugs ein Schaden von etwa 200.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Samstag in Heppenheim (Bergstraße) niemand. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge war zunächst nicht bekannt, ob sich das Fahrzeug unter der Brücke festgefahren hatte.