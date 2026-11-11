Bus kollidiert mit Auto - fünf Menschen verletzt

Offenburg (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in Offenburg sind vier Fahrgäste und der 31-jährige Autofahrer leicht verletzt worden. Der Bus war am Morgen voll besetzt, als es vermutlich nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision kam, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang soll bei den Ermittlungen geklärt werden.