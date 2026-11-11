Bus kollidiert mit Auto - fünf Menschen verletzt
Bei einem Unfall zwischen einem voll besetzten Linienbus und einem Auto werden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei hat eine Vermutung zur Ursache des Crashs.
Offenburg (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in Offenburg sind vier Fahrgäste und der 31-jährige Autofahrer leicht verletzt worden. Der Bus war am Morgen voll besetzt, als es vermutlich nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision kam, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang soll bei den Ermittlungen geklärt werden.
Die Polizei sucht nun weitere Fahrgäste, die sich bei dem Unfall verletzt haben könnten. Für die Unfallaufnahme war die Straße rund eine Stunde gesperrt.