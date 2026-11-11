Linienbus in Offenburg

Bus kollidiert mit Auto - fünf Menschen verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem voll besetzten Linienbus und einem Auto werden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei hat eine Vermutung zur Ursache des Crashs.

Die Polizei sucht nach einem Unfall eines Linienbusses weitere Verletzte. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht nach einem Unfall eines Linienbusses weitere Verletzte. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in Offenburg sind vier Fahrgäste und der 31-jährige Autofahrer leicht verletzt worden. Der Bus war am Morgen voll besetzt, als es vermutlich nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision kam, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang soll bei den Ermittlungen geklärt werden.

Die Polizei sucht nun weitere Fahrgäste, die sich bei dem Unfall verletzt haben könnten. Für die Unfallaufnahme war die Straße rund eine Stunde gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Menschen bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt
Polizei-Einsatz

Zwei Menschen bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Ein Autofahrer gerät im Landkreis Bergstraße in den Gegenverkehr - sein Wagen kollidiert mit einem Bus und einem weiteren Auto. Zwei Menschen erleiden schwere Verletzungen.

11.09.2026

64-Jähriger stirbt bei Unfall mit Bus - fünf Verletzte
Verkehr

64-Jähriger stirbt bei Unfall mit Bus - fünf Verletzte

Ein Mensch stirbt nach einem Unfall in Fulda, fünf weitere werden teils schwer verletzt. Beteiligt sind ein Linienbus, ein Auto und ein Fahrradfahrer.

12.05.2025

Auto kollidiert mit Linienbus – acht Verletzte
Heidelberg

Auto kollidiert mit Linienbus – acht Verletzte

Ein Auto und ein Linienbus stoßen in Heidelberg zusammen. Acht Fahrgäste werden verletzt.

07.02.2025

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus - sechs Verletzte
Unfälle

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus - sechs Verletzte

Ein Autofahrer stößt mit einem Linienbus zusammen und stirbt an seinen Verletzungen. Außerdem werden sechs Bus-Fahrgäste verletzt. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

02.12.2024

Unfall

Linienbus kollidiert mit Auto: Zehn Kinder leicht verletzt

11.07.2023