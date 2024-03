Bus nach Unfall auf A44 geborgen und abtransportiert

Werl (dpa) - Nach dem Busunfall mit mehr als 20 Verletzten auf der Autobahn 44 bei Werl ist der Doppeldecker am Freitagmorgen geborgen und abtransportiert worden. Die Fahrbahn in Richtung Kassel werde gereinigt und in Kürze wieder freigegeben, teilte ein Polizeisprecher am frühen Vormittag mit.