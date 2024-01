Bus und Bahn zusammengestoßen: Mehrere Verletzte

Darmstadt (dpa/lhe) - In Darmstadt sind am Montagmorgen ein Bus und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Der Bus sei anschließend aus bislang noch unbekannter Ursache in einen Friseursalon gefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Bei dem Unfall auf der Heidelberger Landstraße seien mehrere Personen verletzt worden. Wie viele genau und wie schwer, sei noch unklar. Der Busfahrer wurde der Sprecherin zufolge in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Straßenbahn sei im vorderen Bereich erheblich beschädigt worden. Die Polizei riet, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.