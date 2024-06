18 Bus-Insassen bei Gefahrenbremsung leicht verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei der Gefahrenbremsung eines Busses in Frankfurt sind am Mittwoch 18 Insassen leicht verletzt worden. Drei von ihnen kamen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Busfahrer sein Gefährt auf einer Kreuzung wegen eines Fahrradfahrers abrupt abbremsen. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.