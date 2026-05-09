BVB-Abschiede: Brandt mit vielen Plänen, Süle vor Golfplatz

Dortmund (dpa) - Nach dem emotionalen Abschied von Julian Brandt und Niklas Süle vor der Heimkulisse in Borussia Dortmund zeichnen sich für die beiden völlig unterschiedliche Zukunftswege ab. Während Süle seine Karriere beenden wird, ist die nächste Station von Brandt offen. «Es gibt noch nichts zu verraten. Aber ich habe riesige Vorfreude», sagte Brandt nach dem 3:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt. Es war sein letztes Heimspiel im Trikot des BVB.

«Ich bin nach wie vor sehr ambitioniert. Ich habe viele gute Ideen, viele Gedanken, aber es ist am Ende immer die Frage, was ist umsetzbar und vor allem, was macht auch Sinn», sagte der 30-Jährige, der seit 2019 beim BVB spielte. «Am Ende soll es auch darum gehen, diese Sportart zu genießen und Spaß zu haben. Das ist für mich das Wichtigste.» Er mache sich da keine Sorgen.

Kovac hat Vorahnung zu Brandt-Zukunft

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Sein Noch-Trainer Niko Kovac hat indes neben vielen lobenden Worten für den gebürtigen Bremer auch schon eine leichte Vorahnung: «Er wird sicherlich die richtige Entscheidung treffen. Ich habe da schon eine Vorahnung, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich denke, das wird eine gute Lösung. In Deutschland gibt es nicht mehr allzu viele Gute, die er jetzt bespielen kann», sagte der 54-Jährige.