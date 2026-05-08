Frankfurt und Riera in Dortmund unter Druck
Für Eintracht Frankfurt geht es in Dortmund noch um viel. Trainer Albert Riera steht arg unter Druck. Beim BVB werden drei Spieler verabschiedet. Darunter auch Niklas Süle, der seine Karriere beendet.
Dortmund (dpa) - Mit dem Duell von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt beginnt am Freitag (20.30 Uhr/Sky) der vorletzte Bundesliga-Spieltag in dieser Saison. Das Spiel ist vor allem für die Hessen wichtig, bei denen es reichlich Wirbel um Trainer Albert Riera gibt.
Um den Spanier gab es zuletzt einige Irritationen angesichts seiner Außendarstellung. Dass der Ex-Profi auch in der kommenden Saison noch auf der Eintracht-Bank sitzt, gilt als nahezu ausgeschlossen. Aktuell kämpfen die Frankfurter aber noch um die Qualifikation für die Conference League.
Der BVB ist so gut wie sicher Vizemeister und bereits für die Champions League qualifiziert. Vor dem Spiel werden drei Fußball-Profis verabschiedet, die den BVB verlassen. Neben Julian Brandt und Salih Özcan zählt dazu auch Niklas Süle, der gerade erst mit nur 30 Jahren sein Karriereende verkündet hat.