Calce schreibt Geschichte: Jüngster deutscher Torschütze

Düsseldorf (dpa) - Das deutsche Eishockey hat wieder einen Hoffnungsträger. Bei der spektakulären Aufholjagd des Nationalteams zum Abschluss des Deutschland Cups gegen die Slowakei wurde der 17 Jahre alte Max Calce zum jüngsten deutschen Auswahl-Torschützen der Geschichte. «Es hat mir richtig Spaß gemacht, ihn diese Woche zu coachen», schwärmte André Rankel, der bei seinem Debüt als Bundestrainer die Titelverteidigung beim Vier-Länder-Turnier verpasste. Dank des 4:3 nach 0:3-Rückstand gegen die Slowakei wurde er mit seiner Auswahl aber immerhin Zweiter.

Calce schoss das zwischenzeitliche 2:3 im Powerplay (48. Minute) und wurde zum besten deutschen Spieler des Spiels gekürt. Überhaupt überzeugte der Angreifer der Adler Mannheim beim gesamten Turnier. Der Youngster blieb dennoch ganz bescheiden und sprach nach seinem historischen Treffer nur von der Mannschaft. «Wir sind alle ruhig geblieben, haben unsere Chancen genutzt und uns als Mannschaft zurückgekämpft», sagte Calce.

Wohl Erstrunden-Pick beim NHL-Draft

Über ihn sprachen dafür andere. Bundestrainer Rankel lobte seine Bodenständigkeit und der frühere NHL-Stürmer Tobias Rieder bekam leuchtende Augen, als er auf den Teenager angesprochen wurde. «Das ist ein unglaublicher Spieler und es macht einfach Spaß, mit ihm auf dem Eis zu stehen», sagte der 33-Jährige von Red Bull München.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.