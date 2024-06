Cannabis-Clubs in Hessen vor dem Start

Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Inkrafttreten der umstrittenen Teillegalisierung ist ab diesem Montag (1. Juli) der Anbau von Cannabis-Pflanzen in speziellen Vereinen erlaubt. Zahlreiche solcher Clubs haben sich in Hessen schon eintragen lassen, um die weiteren Schritte auf dem Weg zu einer Anbau-Lizenz gehen zu können. Bis zur ersten Abgabe der Droge an die Vereinsmitglieder wird es aber noch Monate dauern.