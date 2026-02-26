Drogen

Cannabis-Plantage in leerstehendem Haus entdeckt

Nach einem Stromausfall entdecken Mitarbeiter in einem leerstehenden Haus zahlreiche Pflanzenkübel. Die Polizei vermutet professionellen Cannabis-Anbau und sucht nun nach Zeugen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Seligenstadt (dpa/lhe) - In einem leerstehenden Wohnhaus in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) ist eine abgeerntete Cannabis-Plantage mit mehr als 1.500 Pflanzen entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Mitarbeiter eines Energieversorgers am Mittwoch infolge eines Stromausfalls in der Kettelerstraße auf die zahlreichen Pflanzenkübel aufmerksam geworden. 

Demnach hätten sich in den etlichen Kübeln nur noch Erde, Wurzeln und Pflanzenreste befunden. Aufgrund der Gesamtumstände und der vor Ort verbauten Technik sei nach Polizeiangaben von einem ehemals professionellen Anbau auszugehen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

