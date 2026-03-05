Drogen

Polizei hebt Cannabis-Plantage aus - Mann festgenommen

Bei einer Durchsuchung in Nordthüringen entdecken Ermittler eine Anlage zur Cannabis-Aufzucht. Auch in Hessen gab es einen Polizeieinsatz.

Die Polizei durchsuchte in Kirchworbis ein Gebäude, in dem Ermittler eine professionell betriebene Cannabis-Aufzuchtanlage entdeckt haben. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa
Die Polizei durchsuchte in Kirchworbis ein Gebäude, in dem Ermittler eine professionell betriebene Cannabis-Aufzuchtanlage entdeckt haben. (Symbolbild)

Kirchworbis (dpa) - Nach dem Fund einer professionellen Cannabis-Plantage in Nordthüringen hat die Polizei einen 43 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte.

Ermittler der Kriminalpolizei Nordhausen hatten am frühen Donnerstagmorgen ein Gebäude in Kirchworbis (Landkreis Eichsfeld) durchsucht. Dort entdeckten sie eine professionell betriebene Anlage zur Aufzucht von Cannabis. Die Einsatzkräfte stellten Beweismittel sicher.

An dem Einsatz waren neben der Kriminalpolizei auch Beamte der Thüringer Bereitschaftspolizei sowie Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes beteiligt. Während der Maßnahmen kam es den Angaben zufolge zeitweise zu Verkehrseinschränkungen.

Zeitgleich durchsuchten Polizeikräfte auch die Wohnanschrift der Gebäudeeigentümer in einer hessischen Kleinstadt. Die Ermittlungen erfolgen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen.

