Plantage mit über 800 Marihuanapflanzen in Wohnung entdeckt

Darmstadt (dpa) - Die Kriminalpolizei Darmstadt hat in einer Wohnung 816 Marihuana-Pflanzen und rund 10 Kilo Marihuana sichergestellt. Die Durchsuchung in Lingenfeld (Kreis Germersheim) fand am Montag im Rahmen belgischer Ermittlungen statt, wie das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Drei der vier Zimmer wurden als Cannabis-Indoorplantage mit hochwertigen Lampen, Luftfiltern und Bewässerungsanlagen genutzt. Der Bewohner sowie ein weiterer Mann, der mutmaßlich für die Pflege der teilweise über einen Meter hohen Pflanzen zuständig gewesen ist, wurden festgenommen.