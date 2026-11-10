Landtag

CDU-Abgeordneter Bellino neuer Landtags-Vizepräsident

Nach dem Ausscheiden von Frank Lortz ist der Platz des hessischen Landtagsvizepräsidenten aus den Reihen der CDU nun wieder besetzt. Mit Holger Bellino übernimmt das Amt ein erfahrener Parlamentarier.

Holger Bellino war früher Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. Foto: Anabel Giesbert/dpa
Holger Bellino war früher Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der CDU-Abgeordnete Holger Bellino ist zum neuen Vizepräsidenten im hessischen Landtag gewählt worden. Er erhielt die Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP. Der 67-jährige Diplom-Kaufmann zog 2003 erstmals als Abgeordneter in das Parlament ein. Bis Januar 2024 war er lange Jahre Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion und ist seitdem stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Zuvor war die AfD erneut mit dem Versuch gescheitert, einen Posten des Vizepräsidenten mit einem Kandidaten aus ihren Reihen zu besetzen.

Bellino folgt in dem Amt dem früheren CDU-Abgeordneten Frank Lortz, der sich im Oktober nach fast 44 Jahren aus dem Landtag verabschiedet hatte. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) hat neben Bellino derzeit drei weitere Stellvertreter: Daniela Sommer (SPD), Martina Feldmayer (Grüne) und René Rock (FDP). Die aus den Reihen der Abgeordneten gewählten Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten vertreten und unterstützen die Landtagspräsidentin bei den parlamentarischen Geschäften.

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