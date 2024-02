CDU Hessen hat Landesliste für Europawahl gewählt

Fulda (dpa/lhe) - Die hessische CDU hat ihre Landesliste zur Europawahl verabschiedet. Sven Simon wurde am Samstag auf einer Vertreterversammlung der Partei in Fulda als Spitzenkandidat auf den Listenplatz eins gewählt, wie die CDU mitteilte. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Michael Gahler und Anna-Maria Bischof.

Mit Simon setze man auf einen «versierten Europapolitiker», sagte Ministerpräsident und CDU-Politiker Boris Rhein laut Mitteilung. «Er weiß wie kaum ein Zweiter, wie wichtig es ist, dass unsere Interessen in der Welt gehört werden.» In Deutschland findet die Europawahl am 9. Juni statt.