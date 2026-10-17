CDU-Bezirksparteitag

CDU wählt Norbert Lins zum Nachfolger von Thomas Bareiß

Nachdem er einen Unfall unter Einfluss synthetischer Betäubungsmittel verursacht haben soll, wollte der Bezirksvorsitzende Thomas Bareiß nicht mehr zur Wahl antreten. Nun gibt es einen Nachfolger.

Die CDU Württemberg-Hohenzollern hat den Europaparlamentarier Norbert Lins zum Nachfolger von Thomas Bareiß gewählt. (Archivbild) Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa
Die CDU Württemberg-Hohenzollern hat den Europaparlamentarier Norbert Lins zum Nachfolger von Thomas Bareiß gewählt. (Archivbild)

Albstadt (dpa/lsw) - Die CDU Württemberg-Hohenzollern hat den Europaparlamentarier Norbert Lins zum Nachfolger von Thomas Bareiß gewählt. Mit 90 von 154 abgegebenen Stimmen setzte sich Lins im zweiten Wahlgang durch und ist nun neuer Bezirksvorsitzender, wie die CDU Württemberg-Hohenzollern mitteilte.

Lins Vorgänger im Amt, der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß, hatte den Bezirksvorsitz für viele Jahre inne und wollte nicht mehr zur Wahl antreten, nachdem er Mitte Juli einen Unfall unter Einfluss synthetischer Betäubungsmittel verursacht haben soll. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 51-Jährigen.

Anfang August hatte Bareiß bereits in einer persönlichen Erklärung eine Auszeit und parteipolitische Konsequenzen angekündigt und um Entschuldigung gebeten. 

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Bareiß nahm nicht an Parteitag teil

Bareiß selbst nahm nicht am Parteitag in Albstadt teil. Er habe sich bewusst zu diesem Schritt entschieden, weil er wolle, «dass an diesem Tag ausschließlich die Zukunft unseres Bezirksverbands im Mittelpunkt steht», hatte er in einem Brief an die Delegierten geschrieben, der der dpa vorliegt. Der Fokus solle nach vorn gerichtet sein. 

Bareiß sitzt seit 2005 im Bundestag und vertritt dort den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen. Der 51 Jahre alte Diplom-Betriebswirt war von 2018 bis 2021 Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Tourismus- und Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung. 

Zwei Gegenkandidaten 

Zur Wahl gestanden hatten neben Norbert Lins auch der Bundestagsabgeordnete Christoph Naser und der Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger.

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