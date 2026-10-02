Finanzen

Chef der Landesbank Helaba kündigt Abtritt für 2027 an

Deutschlands drittgrößte Landesbank steht vor einem Wechsel an der Spitze im kommenden Jahr. Der langjährige Vorstandschef Thomas Groß kündigt den Wechsel in den Ruhestand an.

Thomas Groß ist seit vielen Jahren bei der Helaba tätig. (Archivbild) Foto: Steffen Matthes/Helaba/dpa
Thomas Groß ist seit vielen Jahren bei der Helaba tätig. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) steuert auf einen Führungswechsel zu. Vorstandschef Thomas Groß gehe mit Ablauf seines Vertrages im Oktober 2027 auf eigenen Wunsch in Ruhestand, teilte das Institut in Frankfurt mit. Der Verwaltungsrat habe daher auf seiner heutigen turnusmäßigen Sitzung den Nachfolgeprozess eingeleitet. Der studierte Wirtschaftsingenieur Groß ist seit Juni 2020 Vorstandschef der Helaba und derzeit zugleich Präsident des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB). 

«Die Helaba war und ist für mich eine Herzensangelegenheit», sagte Groß (61). Nach insgesamt mehr als 20 Jahren Vorstandstätigkeit, davon 15 Jahre bei der Helaba, sei aber ein guter Zeitpunkt gekommen, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. 

«Wir hätten die Zusammenarbeit mit Thomas Groß bei der Helaba gerne fortgesetzt, respektieren aber seine persönliche Entscheidung, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern», erklärte Stefan Reuß, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Helaba. Zugleich dankte er Groß dafür, dass er mit seiner frühen Erklärung einen geordneten Prozess zur Nachfolge ermögliche. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Helaba mit rund 6.900 Beschäftigten weltweit ist Deutschlands drittgrößte Landesbank. Sie fungiert als Dienstleister für Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. 2025 erzielte sie einen Gewinn von 731 Millionen Euro vor Steuern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Landesbank Helaba plant vorsichtig für 2026
Jahresbilanz

Landesbank Helaba plant vorsichtig für 2026

Investitionen und geopolitische Unsicherheiten dämpfen die Gewinnerwartung der drittgrößten Landesbank Deutschlands für 2026. Warum der Helaba-Vorstand dennoch optimistisch bleibt.

26.03.2026

Landesbank Helaba auf Kurs zu Gewinn auf Rekordniveau
Finanzbranche

Landesbank Helaba auf Kurs zu Gewinn auf Rekordniveau

Deutschlands drittgrößte Landesbank hat im ersten Halbjahr gute Geschäfte gemacht. Auch in einem lange Zeit schwierigen Segment sieht die Helaba Anzeichen für eine Trendwende.

28.08.2025

Landesbank Helaba erneut mit Rekordgewinn
Jahresbilanz

Landesbank Helaba erneut mit Rekordgewinn

Deutschlands drittgrößte Landesbank hat beim Vorsteuergewinn die Höchstmarke von 2023 übertroffen. Auch ein zuletzt gebeuteltes Geschäft läuft wieder besser.

27.03.2025

Helaba wird ehrgeiziger: Milliardengewinn angepeilt
Landesbank

Helaba wird ehrgeiziger: Milliardengewinn angepeilt

Die Landesbank Hessen-Thüringen will noch höher hinaus. Der Vorstand schraubt die mittelfristigen Ziele nach oben.

13.11.2024

Banken

Landesbank Helaba setzt sich höheres Gewinnziel

Nach zuletzt guten Geschäften wächst bei der Helaba die Zuversicht. Der Vorstand schraubt die Ziele für die nächsten Jahre nach oben.

19.10.2023