Chef und Mitarbeiter stellen Ladendieb - und verprügeln ihn

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der mutmaßliche Diebstahl einer hochwertigen Jacke aus einem Modegeschäft ist für einen 54-jährigen Mann in Wiesbaden mit gebrochener Nase und mehreren verletzten Rippen im Krankenhaus geendet. Der wohnungslose Tatverdächtige sei wenige Tage nach dem Diebstahl am Samstagabend in einem Linienbus von einem 25 Jahre alten Mitarbeiter wiedererkannt worden, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit.

Der Mitarbeiter habe daraufhin seinen Vorgesetzten informiert und beide hätten den 54-Jährigen an einer Bushaltestelle konfrontiert. Der mutmaßliche Jackendieb besprühte die Männer allerdings sofort mit Pfefferspray und ergriff zu Fuß die Flucht. Seinen Verfolgern sei es jedoch gelungen, den Mann einzuholen. Daraufhin hätten sie auf ihn eingeschlagen und -getreten, so die Polizei. Er erlitt mehrere Rippenbrüche sowie eine gebrochene Nase und wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen alle Beteiligten laufen nun Strafverfahren.