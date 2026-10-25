Wiedersehen mit Folgen

Chef und Mitarbeiter stellen Ladendieb - und verprügeln ihn

Nach einer Attacke mit Pfefferspray fliegen die Fäuste: Einem mutmaßlichen Dieb wird in Wiesbaden eine Busfahrt zum Verhängnis, als ihn ein Mitarbeiter aus dem bestohlenen Geschäft wiedererkennt.

Der 54-Jährige sei stationär ins Krankenhaus aufgenommen worden, so die Polizei. (Symbolbild) Foto: Oliver Dietze/dpa
Der 54-Jährige sei stationär ins Krankenhaus aufgenommen worden, so die Polizei. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der mutmaßliche Diebstahl einer hochwertigen Jacke aus einem Modegeschäft ist für einen 54-jährigen Mann in Wiesbaden mit gebrochener Nase und mehreren verletzten Rippen im Krankenhaus geendet. Der wohnungslose Tatverdächtige sei wenige Tage nach dem Diebstahl am Samstagabend in einem Linienbus von einem 25 Jahre alten Mitarbeiter wiedererkannt worden, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. 

Der Mitarbeiter habe daraufhin seinen Vorgesetzten informiert und beide hätten den 54-Jährigen an einer Bushaltestelle konfrontiert. Der mutmaßliche Jackendieb besprühte die Männer allerdings sofort mit Pfefferspray und ergriff zu Fuß die Flucht. Seinen Verfolgern sei es jedoch gelungen, den Mann einzuholen. Daraufhin hätten sie auf ihn eingeschlagen und -getreten, so die Polizei. Er erlitt mehrere Rippenbrüche sowie eine gebrochene Nase und wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen alle Beteiligten laufen nun Strafverfahren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Attacke mit Pfefferspray - Mann von Jugendlichen verletzt
Kriminalität

Attacke mit Pfefferspray - Mann von Jugendlichen verletzt

Nach einer Pfefferspray-Attacke auf einen 42-Jährigen in Langen sucht die Polizei Zeugen. Der Mann wurde verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

15.12.2025

Heidelberg: Pfefferspray-Attacke nach Streit in Altstadt
Zeugen gesucht

Heidelberg: Pfefferspray-Attacke nach Streit in Altstadt

Die Polizei ist sich sicher, dass die beiden jungen Männer sich kannten. Unklar ist jedoch, worüber sich die beiden stritten.

11.11.2025

Schüler verprügeln 16-Jährigen auf dem Nachhauseweg
Gefährliche Körperverletzung

Schüler verprügeln 16-Jährigen auf dem Nachhauseweg

Auf dem Heimweg wird ein 16-Jähriger von mehreren Mitschülern abgepasst. Sie schlagen auf ihn ein und verletzen ihn. Die Polizei ermittelt.

21.08.2025

Pfefferspray- und Schlagstock-Attacke nach Hundekauf
Mannheim

Pfefferspray- und Schlagstock-Attacke nach Hundekauf

Wegen eines Hundekaufs streiten sich zwei Männer. Dann wird es handgreiflich.

18.07.2025

Festnahme nach Pfefferspray-Attacke in Einkaufszentrum
Kriminalität

Festnahme nach Pfefferspray-Attacke in Einkaufszentrum

Die Polizei ermittelt gegen einen 19-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung. Das Motiv ist noch unklar.

18.05.2025