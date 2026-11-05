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Comedian Felix Lobrecht: «Stuttgart ist nichts fürs Auge»

Zwei ausverkaufte Shows führten Felix Lobrecht zuletzt nach Stuttgart. Richtig schön findet er die Landeshauptstadt aber nicht, wie er in seinem Podcast sagt.

«Eine «Problembär-Stadt», so Lobrecht über die Landeshauptstadt. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
«Eine «Problembär-Stadt», so Lobrecht über die Landeshauptstadt. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Fast überall Baustellen und Tempo 40 - unter anderem so beschreibt Comedian Felix Lobrecht (37) die baden-württembergische Landeshauptstadt. «Stuttgart ist ja nichts fürs Auge» und eine «Problembär-Stadt», sagte er in der aktuellen Folge seines Podcasts «Gemischtes Hack» mit Co-Host Tommi Schmitt. «Größtenteils», fügte er noch hinzu. Es gebe auch schöne Ecken. Vor rund einer Woche war Lobrecht für zwei ausverkaufte Shows in Stuttgart.

Abgedroschene Witze über die Dauerbaustelle Stuttgart21 kenne man, so Lobrecht. «Aber wenn man sich mal wirklich da reinarbeitet in diesen Bahnhof, dann ist das schon wirklich ein unfassbarer Skandal.» 

Abgesehen davon findet der 37-Jährige, dass die Landeshauptstadt einen neuen Spitznamen gebrauchen könnte. «Ich finde, "Stutte" ist ein cooler Spitzname für Stuttgart», sagte er. Dafür habe er von Fans allerdings «viel Ärger» bekommen. Die Stuttgarter seien oft «verbissen», was ihren Lokalpatriotismus angeht, fügte Schmitt hinzu.

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