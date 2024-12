Felix Lobrecht mit «All you can eat» im Ersten

Berlin (dpa) - Die Bühnen-Show des erfolgreichen Comedians Felix Lobrecht kommt ins Fernsehen. «Ich glaube, es ist die Mischung, von der keiner wusste, dass er sie braucht», sagte der Podcaster («Gemischtes Hack») über die Ausstrahlung im Ersten, wo sein Programm «All you can eat» am 10. Januar um 22.20 Uhr läuft. Zudem soll die Show nach Angaben des Senders auch in der Mediathek abrufbar sein.