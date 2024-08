Commerzbank legt Zahlen für zweites Quartal vor

Frankfurt/Main (dpa) - Wenn die Commerzbank an diesem Mittwoch (07.00 Uhr) ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorlegt, erwarten Analysten keine neuen Rekorde. Die teilverstaatlichte Großbank hat nach Einschätzung der Experten in den Monaten April bis Juni weniger verdient als im hervorragenden ersten Quartal. Gründe sind die auslaufenden positiven Effekte des Zinsanstieges sowie hohe Rechtskosten bei der polnischen Tochter mBank im Zusammenhang mit Krediten, die in Schweizer Franken abgerechnet wurden.